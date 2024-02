CHAMPIONNAT DU MONDE DE BÛCHERONNAGE SPORTIF ZENITH DE TOULOUSE Toulouse, vendredi 8 novembre 2024.

Les meilleurs bûcherons sportifs du monde débarquent pour la première fois en France et à Toulouse pour des épreuves en équipes et individuelles !

C’est une discipline qui fait un carton à la télé !

Pendant 2 jours 120 athlètes venus du monde entier vont faire vibrer la Ville rose avec des épreuves en équipes et individuelles avec des techniques basées sur les méthodes traditionnelles de bûcheronnage.

Les athlètes s’affrontent dans une série d’épreuves extrêmement exigeantes physiquement et techniquement, mêlant précision et rapidité, dans le maniement de scies, haches, et tronçonneuses.

Une compétition sportive aussi technique que divertissante et une opportunité pour vous de découvrir le savoir-faire des bûcherons professionnels, un métier essentiel à l’entretien et à la préservation des forêts.

Venez encourager l’équipe de France, 7ème du classement mondial ! 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08 20:00:00

fin : 2024-11-09

ZENITH DE TOULOUSE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

