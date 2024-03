Championnat de France de course d’orientation pédestre GAEC des Granges du Sapin Chenecey-Buillon, samedi 24 août 2024.

Championnat de France de course d’orientation pédestre GAEC des Granges du Sapin Chenecey-Buillon Doubs

En 2024, le championnat de France de course d’orientation passera par Chenecey-Buillon! Avec une boussole et une paire de basket les participants interprètent une carte en apprenant la légende spécifique aux cartes CO, ils cherchent et trouvent les balises dans l’ordre et les valident avec un doigt électronique!

AU programme:

Samedi 24 août: Relais par catégorie

Dimanche 25 août: Longue Distance World Ranking Event

Programmation à venir .

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25

GAEC des Granges du Sapin 2, Rue de Travers

Chenecey-Buillon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

