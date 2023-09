Trail de Sancerre : 11e édition Champ Loiseau – Rempart des Dames Sancerre, 15 juin 2024, Sancerre.

Sancerre,Cher

Le vignoble Sancerrois vous met au défi !

Pour la 11eme édition, 5 parcours possible.

2024-06-15 fin : 2024-06-15 . 37 EUR.

Champ Loiseau – Rempart des Dames

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



The Sancerre vineyards challenge you!

For the 11th edition, 5 possible routes

¡Los viñedos de Sancerre te ponen a prueba!

Para la 11ª edición, 5 recorridos posibles

Die Weinberge von Sancerre fordern Sie heraus!

Für die 11. Ausgabe gibt es 5 mögliche Strecken

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois