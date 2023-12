Rando des Pâquerettes. Champ de Foire (rue de Toulon) Étang-sur-Arroux, 28 avril 2024, Étang-sur-Arroux.

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Le comité des fêtes d’Etang sur Arroux vous propose une rando pédestre comprenant 4 circuits ainsi qu’une rando VTT avec 3 parcours sur les hauteurs du sud Morvan. Des ravitaillements sont prévus pour tous les circuits.

Tout au long des parcours pédestres, vous pourrez découvrir les vallées de l’Arroux et du Mesvrin et profiter de vues imprenables sur le massif d’Uchon, les Monts du Morvan et de l’Autunois.

Les parcours VTT vous emmèneront du côté du château de Montjeu et de la Croix de la libération ainsi que La Chapelle sous Uchon et Brion avec de magnifiques points de vue sur les vallées de l’Arroux et du Mesvrin. Trois circuits vous sont proposés : un circuit de 20 km avec 374 m de dénivelé, un circuit de 30 km avec 631 m de dénivelé et, pour les plus aguerris, un circuit de 50 km avec 1 111 m de dénivelé (pour le plus grand parcours VTT vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur Autun depuis la Croix de la Libération).

Au retour des randos, pour clôturer cette belle journée inoubliable, vous aurez la possibilité de vous restaurer et déguster une excellente omelette au lard soigneusement préparée par nos bénévoles accompagnée d’une belle tranche de jambon cru de la région.

Inscription obligatoire.

Champ de Foire (rue de Toulon) Rue du Champ d’Arroux

Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



