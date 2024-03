Cham’Et Colo Chalet de Montvauthier Les Houches, dimanche 14 avril 2024.

Cham’Et Colo dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 avril Chalet de Montvauthier 500€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:28:00+02:00

Le séjour Cham’et colo te conduira dans un univers où le bricolage, la nature et la découverte des animaux seront des activités que tu choisiras lors du « conseil de la tribu » pour eveiller l’aventurier(e) qui est en toi !

Viens nous aider à monter un village trappeur en construisant des abris et des cabanes. Pose des des pièdes photos pour découvrir les animaux aux abords du centre. C’est parti pour une journée à Chamonix pour faire du patin à glace ainsi qu’une séance de slackline pour développer ton agilité. Durant la semaine, une soirée autour du feu afin de compter les étoiles et une initiation aux premiers secours sont également organisées. Une colo pleine de surprises, de grands jeux, de balades et de bonne humeur !

Chalet de Montvauthier 1019, route de Montvauthier, 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.fol74.org »}, {« type »: « email », « value »: « j.sylvestre@fol74.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.50.52.30.26 »}]

Mont Blanc Montagne