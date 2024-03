Chambois le carrefour de la victoire en août 1944 Gouffern en Auge, dimanche 18 août 2024.

Chambois le carrefour de la victoire en août 1944

Mapping vidéo sur le thème de la Bataille de Normandie et la Poche de Falaise-Chambois projeté sur le donjon de Chambois, feu d’artifice et bal populaire.

2024-08-18

fin : 2024-08-18 23:00:00

Chambois

Chambois, Gouffern en Auge, Orne, Normandie

