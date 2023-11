Molo ( Kheya) – Dans le Cadre Du Printemps des Poètes MJC LE TOTEM, 5 avril 2024, CHAMBERY.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022 013309, 013310) PRESENTE » Dans le cadre du Printemps des poètes45 min / Dès 10 ansDanse & traditionMary est le maillon central d’une grande famille. Elle fédère plusieurs générations autour de sa table, sa cuisine et son atelier de couture. Il est question d’héritage et de transmission autour de la préparation de la molokheya, une soupe traditionnelle égyptienne. Cette recette est une excuse à recevoir, accueillir et rassembler cette grande famille dont elle a la charge. Transmettre cette tradition c’est faire perdurer l’amour des siens et la valeur du clan.Elle nous offre une traversée pleine de tendresse, d’éclats de rire, et de pragmatisme entre souvenirs et réalité. Tantôt improvisée ou tantôt écrite, la danse se nourrit de jeux rythmiques et chorégraphiques.Entre les sonorités du oud, du klezmer, de la musique électronique, le périple s’enrichit d’une technique de danse hip-hop décomplexée de son traditionnel format percussif et performatif pour tendre vers un geste délicat, presque onirique.

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

