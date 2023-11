Les Sables de l’Empereur ESPACE MALRAUX, 4 avril 2024, CHAMBERY.

Les Sables de l’Empereur ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 19:00 (2024-04-03 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Malraux scène nationale ( 1-1070745 / 1-1070746 / 2-1070747 3-1070748) présente ce spectacle Les créations de Victor de Oliveira sont intimement liées à l’histoire coloniale de son pays, le Mozambique. Dans ‘ Incendios’, le metteur en scène interrogeait les blessures de la guerre civile qui a sévi pendant 16 ans, quand dans Limbo, il s’intéressait aux effets de la colonisation, de l’assimilation et du métissage. À travers l’adaptation du roman Les Sables de l’empereur, il poursuit cette quête autour des rapports Nord/Sud. Sur scène, nous voilà transportés au 19e siècle, dans un Mozambique déchiré. Germano, soldat portugais, et Imani, interprète africaine, tombent éperdument amoureux. Un amour impossible porté par 14 artistes français, portugais et mozambicains qui, à travers le destin de ces deux êtres, nous donnent à voir la grande Histoire.N° Téléphone PMR: 04 79 85 55 43 Les Sables de l’Empereur

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie

27.5

EUR27.5.

