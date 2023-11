Manifesto – Compagnie Stephanie Lake LA COMETE SCENE NATIONALE, 30 mai 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Manifesto est une « bouffée d’optimisme » explosive qui met en scène neuf danseurs et neuf batteurs sur neuf batteries, devant un immense rideau de velours rouge luxuriant. Dans un concert de précision, ils déchaînent la rébellion, commandent l’obéissance, rayonnent l’émerveillement et font preuve de tendresse. Danse et tambours, une association qui remonte à la nuit des temps… si vieille que l’on ne sait plus qui a été le premier. Stéphanie Lake reconstitue ce duo batteur/danseur dans une chorégraphie tout en fougue, où corps et musique s’affrontent ou fusionnent. « Il y a quelque chose de primitif dans ce spectacle », déclare la chorégraphe Stephanie Lake, « il doit être expérimenté, non analysé ou intellectualisé ». « Assister à la première de Manifesto donne moins l’impression de voir un spectacle que d’assister à un phénomène explosif, extatique et primal. » DURÉE : 1H Stephanie Lake

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

