Mazahni LA COMETE SCENE NATIONALE, 21 mai 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Mazahni réunit trois grands artistes, virtuoses chacun de leur instrument, mais également compositeurs aux influences multiples. Un trio surprenant, mais d’une telle évidence ! La Comète est toujours heureuse de l’accueillir accompagné de ses nouvelles rencontres, de ses nouveaux projets. C’est en 2022, à New-York, que Vincent Peirani rencontre Kinan Azmeh. Sur la petite scène du Rizzoli Bookstore, ils improvisent une musique dont la fluidité les amène à comprendre qu’une future collaboration est si évidente qu’elle en devient indispensable. Jean-Christophe Maillard, témoin de cette improvisation spontanée, a su lui aussi en apprécier la qualité. L’idée d’un projet commun est née. À travers cette collaboration, les trois artistes se donnent l’opportunité de croiser le Saz bass de Jean-Christophe, imprégné de sa culture caribéenne et du rock avec la clarinette classique, mais pas seulement, de Kinan, portant en lui toute une tradition de la musique du Moyen-Orient, et l’accordéon globe-trotter de Vincent, qui a déjà voyagé aux quatre coins du monde. Ce trio atypique de musiciens-compositeurs propose un champ de « jeu » très vaste et riche de part la variété de leurs instruments de prédilection. Mazahni (qui signifie conscient en arabe) nous donne une large palette de sonorités qui crée une unité inattendue mais cohérente. La curiosité de chacun et l’expérience acquise dans les différents milieux musicaux au fil des années laissent entrevoir une infinité de possibilités tant au niveau de l’orchestration que de la musique à proprement parler. DURÉE : 1H10 Vincent Peirani, Jean-Christophe Maillard, Kinan Azmeh

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE

