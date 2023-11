Après les Ruines – Compagnie Pardes Rimonim LA COMETE SCENE NATIONALE, 18 avril 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Après les Ruines – Compagnie Pardes Rimonim LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 20:30 (2024-04-18 au ). Tarif : 27.9 à 27.9 euros.

Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde. Savoir la misère par les images qu’on en voit dans la lucarne de son poste de télévision reste une de ces ombres. La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est comme une preuve de la réalité de ces faits. Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent. Nous les avons entendus. Ils nous montrent ce à quoi chacun est capable de survivre. Qu’est-ce que tout cela bouscule en nous et fait remonter de nos histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ? Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté et « nous » de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès Rimonim est allée à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières, tant géographiques que mentales. À la croisée du théâtre documentaire et de l’expérience musicale et visuelle, dans une simplicité nue et sensible, l’équipe artistique issue d’Allemagne, du Luxembourg et de France, nous transmet ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la fiction, la grande histoire et le mythe, l’oeuvre et le public. DURÉE : 1H15

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

27.9

EUR27.9.

Votre billet est ici