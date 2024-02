Challenge inter-clubs voile Base nautique de Panthier Vandenesse-en-Auxois, dimanche 23 juin 2024.

La régate est une course de bateaux à voile. Celle-ci concerne des dériveurs d’environ 4 mètres avec une seule personne à bord. Ils s’affronteront sur le lac de Panthier

La compétition se déroule sur plusieurs manches et concerne des licenciés de la Fédération Française de Voile.

Le spectacle se déroule sur l’eau et peu être observé depuis la plage et les digues du lac. L’accès est libre. Photographes, à vos appareils.

La régate se déroule de 11h à 16h environ. Restauration légère sur place. .

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Base nautique de Panthier 4B chemin du Lac

Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté centredevoiledepanthier@orange.fr

