Challenge Course pédestre 2024Kms Gymnase Guy Mocquet La Garde, mercredi 3 avril 2024.

Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique, le Pôle Municipal Multisport et La Garde organisent une course ouverte à tous le mercredi 3avril sur le parcours sportif de Guy Môquet.

Inscriptions informations au 04 98 04 04 22

Gymnase Guy Mocquet Chemin de la Planquette

La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

