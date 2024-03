Challenge Aventure Pêche 2024 Roscoff, samedi 6 avril 2024.

Challenge Aventure Pêche 2024 Roscoff Finistère

3ème édition du Challenge Aventure Pêche Préparez vos cannes, aiguisez vos hameçons et faites chauffer les moteurs car nous vous réservons un bon cru pour cette édition 2024 et en plus … on a des coefficients de marées très sympa. 40 équipes de 3 pêcheurs, multi-espèces, en bateau, 2 manches ! Au départ du Bloscon à Roscoff.

Les inscriptions sont ouvertes… Téléchargez vos dossiers et le règlement de la compétition sur le site d’Aventure Pêche Bretagne, www.aventurepechebretagne.com/challenge-aventure-peche-2024.

Places sont limitées, une inscription sera validée à réception de tous les documents demandés, règlements compris. .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Port de plaisance

Roscoff 29680 Finistère Bretagne contact@aventurepechebretagne.com

