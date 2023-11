GRAND TABAZÙ Ceyras, 7 juin 2024, Ceyras.

Ceyras,Hérault

Douze musicien.nes pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Deux collectifs musicaux de haut-vol, voici venu Grand Tabazù ! Impérial Orphéon et Mazalda convolent en justes noces pour investir l’espace public avec leurs musiques à danser. Cette fanfare des temps modernes propose une relecture joyeuse et épique de musiques populaires d’ascendance africaine.

Gratuit – Tout public..

2024-06-07 21:00:00 fin : 2024-06-07 . .

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Twelve musicians to keep you dancing all night long.

Two high-flying musical collectives, here comes Grand Tabazù! Impérial Orphéon and Mazalda marry to take over the public space with their danceable music. This modern-day brass band offers a joyful, epic reinterpretation of popular music of African descent.

Free admission – All audiences.

Doce músicos para bailar toda la noche.

Dos colectivos musicales de altos vuelos, ¡llega el Grand Tabazù! Impérial Orphéon y Mazalda se casan y toman el espacio público con su música bailable. Esta banda de música moderna ofrece una reinterpretación alegre y épica de la música popular de ascendencia africana.

Entrada gratuita – Abierto a todos.

Zwölf Musiker, die die Nacht durchtanzen.

Zwei hochkarätige Musikkollektive, jetzt kommt Grand Tabazù! Impérial Orphéon und Mazalda haben Hochzeit gefeiert, um mit ihrer Tanzmusik den öffentlichen Raum zu erobern. Diese moderne Blaskapelle bietet eine fröhliche und epische Neuinterpretation von Volksmusik afrikanischer Abstammung.

Kostenlos – Für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU CLERMONTAIS