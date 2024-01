STAGE DÉCOUVERTE DU SHINDAÏ-DO Ceyras, vendredi 5 avril 2024.

STAGE DÉCOUVERTE DU SHINDAÏ-DO Ceyras Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 12:00:00

Rencontrer vous en douceur et en sécurité, pour face face au événements du quotidien et améliorer votre ancrage dans l’ici et maintenant, votre équilibre du corps, le force de l’esprit.

Repas partager tiré du sac.

Gratuit – Sur inscription.

.

Place de la Vierge

Ceyras 34800 Hérault Occitanie shindaido.34@gmail.com



L’événement STAGE DÉCOUVERTE DU SHINDAÏ-DO Ceyras a été mis à jour le 2024-01-16 par OT DU CLERMONTAIS