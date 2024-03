C’est parti pour les olympiades culturelles ! Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Castelnau-de-Lévis, samedi 18 mai 2024.

C’est parti pour les olympiades culturelles ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Au travers de défis et petits jeux sportifs et culturels, venez tester vos connaissances et vos capacités en participant à nos olympiades culturelles.

Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas 2 place Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 05 63 57 36 31 http://www.ville-gaillac.fr Créé dans la deuxième partie du XIXe siècle à partir des collections du docteur Philadelphe THOMAS, le muséum d’histoire naturelle de Gaillac propose une collection de zoologie, paléontologie, géologie, botanique et préhistoire, le tout dans une muséographie du XIXe siècle qui rappelle les cabinets de curiosités et autres sociétés savantes. Il présente une très importante collection, c’est d’ailleurs le 2ème muséum le plus grand de la région Midi-Pyrénées après celui de Toulouse.

©David Baraut