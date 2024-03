C’est moi le chef ! Maison du lien social Cornebarrieu, mercredi 10 avril 2024.

C’est moi le chef ! Dès 7 ans Mercredi 10 avril, 14h30 Maison du lien social

Début : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

Atelier cuisine parent/enfant suivi d’une dégustation des préparations. Thématique “Collations saines”: découvrez les ingrédients magiques pour moins de sucres et plus de plaisir. Pour se régaler au goûter, à l’apéro ou au petit-déjeuner ! Animé par Cocagne Alimen’Terre.

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72.

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

