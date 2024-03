C’est l’ouverture du Musée ! Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 20 avril 2024.

C’est l’ouverture du Musée ! Avec la reprise des activités Samedi 20 avril, 10h00 Musée de Plein Air Gratuit

Ce weekend, c’est l’ouverture officielle du Musée ! Venez rencontrer nos artisans : tourneur sur bois, menuisier, forgeron, bourrelier, céramiste, brasseur… Nos villageois du 19ème siècle vous proposeront des visites guidées des chaumières, des jardins d’antan et des ateliers familiaux.

Rendez-vous : à partir de 10h, toute la journée

Tout public

À partir de 10h : Partez à la rencontre de tous les artisans du musée ! Retrouvez aussi le tailleur de Pierre Guillaume Vandermarliere

À partir de 10h jusque 18h : Retrouvez le marché du Civam ! Prévoyez votre panier afin de pouvoir faire votre marché auprès des agriculteurs de votre région.

À 11h00 et 17h : Rendez-vous animaux. Partez à la rencontre des animaux de la ferme ! Tout public

De 14h à 18h : Balade en Poney avec Shet 59 / à partir de 2 ans

De 10h à 18h (en continu) : Rencontrez nos guides et animateurs en tenue d’époque dans leurs chaumières et dans le jardin médicinal

Samedi à 16h : À vos plumes et encriers ! revivez l’école du 19ème siècle avec la maîtresse ou le maître de l’école du village.

De 15h à 17h : Atelier Familial selon la thématique de la semaine, apprenez à fabriquer des décorations, un tricotin, un mouton en matériaux naturels… À partir de 3 ans

À 15h : Visite guidée du musée le dimanche avec des villageois en costumes d’époque. Tout public !

À 11h à 12h et de 14h à 18h : Visite guidée des trois niveaux du moulin de Vaudricourt avec un de nos meuniers !

À 14h à 18h : Retrouvez la Compagnie les GentilsHommes de la brette en entrainement d’escrime avec leur maître d’arme !

À très vite au Musée de Plein Air !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France