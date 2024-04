C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet, dimanche 21 avril 2024.

C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne

Journée Portes Ouvertes avec le réseau Bienvenue à la Ferme.

Au programme un marché fermier avec des producteurs et artisans locaux, des visites guidées sur réservation historiettes du quotidien mêlant traditions et modernités. Au travers du bien-être avec l’atelier Savons & Cosmétiques et de la créativité avec l’atelier Mohair. Les douces saveurs de confitures de lait sont aussi de retour.

Toute la journée Accès libre aux animaux, chèvres laitières et angoras avec leurs bébés tellement craquants. Ateliers pour les enfants & animations-démonstrations (balades poneys, objet en vannerie…).

Restauration sur place avec Miss Pôt’Pôte & Boissons avec La Maison Ferré.

Entrée libre et gratuite.

Pensez-y ouvert pendant les vacances scolaires (zone B et C) le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (visite libre et accès aux animaux pour les clients).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Lieu-dit L’Aritoire

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie

