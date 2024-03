C’est côa cette bête?_ENS2024 Mirebeau-sur-Bèze, vendredi 12 avril 2024.

C’est côa cette bête?_ENS2024 Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Au gré d’une balade nocturne, en compagnie de l’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs, petits comme grands, venez écouter, observer et découvrir les amphibiens qui peuplent l’Espace Naturel Sensible du marais de la Rosière.

Réservation obligatoire

Prévoir chaussures (bottes) et tenue appropriée à la météo et une lampe torche et/ou frontale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

L’événement C’est côa cette bête?_ENS2024 Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2024-03-02 par COORDINATION CÔTE-D’OR