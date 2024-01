Randonnée et nature : Prairies et tourbières Cescau, samedi 20 avril 2024.

Cescau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20

Balade nature à la découverte d’une tourbière. Vous découvrirez la faune et la flore de ces zones humides et appréhenderez les actions de restauration et de gestion mises en œuvre..

Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



