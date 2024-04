Cérémonies en hommage à la 2e DB du Maréchal Leclerc Saint-Martin-de-Varreville, dimanche 4 août 2024.

Cérémonies en hommage à la 2e DB du Maréchal Leclerc Saint-Martin-de-Varreville Manche

Pour le 80e anniversaire du Débarquement de la 2e DB du Maréchal Leclerc, la commune de Saint-Martin-de-Varreville organise plusieurs évènements

Rassemblement et mise en place 9h

Cérémonie militaire

Prise d’armes par les régiments de la 2eBB

Musique militaire.

Cérémonie officielle

Discours et allocutions

Dépôt de gerbes avec les jeunes de Laissez les Servir

Remise de médailles, – Remise de diplômes (indéfini à ce jour) / minute de silence

Marseillaise avec les enfants et les jeunes de Laissez les servir / Salut aux porte-drapeaux

Marche de la 2eDB par tous (paroles distribuées) en associant les jeunes de Laissez les Servir

11h15 Messe en plein air,

Envol des colombes de la Paix par les enfants de la commune

Verre de l’amitié en plein air

Repas sous chapiteau 40€ (Chèque à l’ordre de SMVH), mairie 50480 St Martin de Varreville

Renseignements Céline 06 40 79 48 56

Départ officiel de la Colonne Leclerc parcours de la voie de la 2eDB jusqu’à Alençon.

Monument Leclerc

Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie

