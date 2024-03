Cérémonie du thé japonaise, avec visite du jardin de thé Un jardin japonais, pour le thé Tréguier, samedi 1 juin 2024.

Cérémonie du thé japonaise, avec visite du jardin de thé La cérémonie du thé est authentique dans le pur respect du rituel initié par le grand Maître de thé Sen no Rikyu à la fin du XVIème siècle à Kyoto. 1 et 2 juin Un jardin japonais, pour le thé Chaque cérémonie rassemble un nombre limité d’invités (6 au maximum). prévoir des chaussures légères et faciles à enlever. L’entrée dans le pavillon de thé se fait en chaussettes. 22€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

La cérémonie du thé est authentique dans le pur respect du rituel initié par le grand Maître de thé Sen no Rikyu à la fin du XVIème siècle à Kyoto.

Elle comprend la visite commentée du jardin de thé, une évocation des origines de la « voie du thé », la présentation des principes et modalités de dégustation du thé macha dans la maison de thé.

L’ensemble de la cérémonie se vit avec lenteur, calme et sérénité; toute l’attention est portée sur l’esthétique des lieux -jardin et maison de thé-, l’harmonie conviviale de l’assemblée, la justesse et la perfection du geste.

Un jardin japonais, pour le thé rue Saint-François, 22720,Tréguier Tréguier 22220 Côtes-d'Armor Bretagne Petit jardin de ville au centre historique de Tréguier, composé d'espaces ordonnancés (cours et terrasses) et d'un petit vallon intime d'inspiration japonaise conduisant au pavillon de thé dédié aux cérémonies de thé traditionnelles (à l'occasion des RDV aux jardins, Journées européennes du patrimoine; toutes précisions sur le site internet). présence de parkings automobiles à proximité

©Denis-Marie LAHELLEC