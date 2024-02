Cérémonie des 80 ans de la Libération en Aveyron Naucelle, jeudi 15 août 2024.

Cérémonie des 80 ans de la Libération en Aveyron Naucelle Aveyron

La bravoure des Résistant-e-s et combattant-e-s se célèbre dans la sauveté !

Cérémonie et animations, en présence de l’association Histoire de Nos Pères et de la chorale L’Echo des Cent Vallées

– Exposition et défilé de véhicules des années 40.

– Lectures de textes poèmes, lettres, ….par des jeunes

– Dépôts de fleurs et lâcher de ballons par des enfants et des jeunes

– Capsule temporelle message ou dessin sur la Liberté, la Résistance, la Paix

– Exposition de créations faites par les enfants dans l’année symbolisant la Libération

– Temps d’échanges intergénérationnels et repas traiteur

Organisée par la Mairie de Naucelle, en partenariat avec les associations CVAMA Villelongue et AARS Carmaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie jpaul.fraysse@orange.fr

L’événement Cérémonie des 80 ans de la Libération en Aveyron Naucelle a été mis à jour le 2023-12-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI