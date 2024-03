Cérémonie à lanterne à la Maison des Canadiens Promenade Jean Cuisenier Bernières-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Cérémonie à lanterne à la Maison des Canadiens Promenade Jean Cuisenier Bernières-sur-Mer Calvados

La Maison des Canadiens est la Première Maison Libérée par voie de mer le 6 juin 1944.

La Cérémonie, organisée par l’Association La Maison des Canadiens se tient à 8h, heure à laquelle les soldats canadiens ont débarqués et ont libéré la Maison. La Cérémonie est faite en présence des personnalités régionales, départementales et des personnalités Canadiennes et la communauté de Cœur de Nacre. Des régiments Canadiens seront présents également.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 21:00:00

fin : 2024-06-06 22:30:00

Promenade Jean Cuisenier Maison des Canadiens

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie nicole.hoffer1952@gmail.com

