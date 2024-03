Cercle futures mamans et mamans/bébés Luxey Luxey, samedi 6 avril 2024.

Temps d’échange et de partage entre futures mamans et mamans et bébés de moins de un an.

Moment de partage entre pairs, accompagné d’une accompagnante en parentalité disponible pour répondre aux questionnements.

Thème du cercle apprendre une comptine signée

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Luxey 228 rue du casino

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine caroledoulalandes@orange.fr

