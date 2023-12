Les visites de Michel « Découverte du cimetière, témoin du passé fertois » centre-ville La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

La Ferté Macé
Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 14:30:00

fin : 2024-09-07 Visite guidée par Michel Louvel, historien local départ de l’Office de Tourisme

sur réservation.

centre-ville

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

