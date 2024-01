Course pédestre : les 10 km d’Hiri Besta Centre-ville Hendaye, vendredi 9 août 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 19:00:00

fin : 2024-08-09

Course de 5 km ou 10 km.

Réservée aux plus de 16 ans, sur présentation d’une licence « athlétisme » ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (de moins d’un an).

Le parcours :

—————

Les coureurs partiront des Halles de Gaztelu, descendront la rue du Vieux Fort, puis la rue Salvador Allende et se dirigeront vers pont de Belcénia, longeront la baie de Txingudi, traverseront la rue des Orangers via quai du port de Plaisance, à la digue, ils devront rejoindre par la plage – sur le sable – les 2 jumeaux et feront demi-tour.

Le parcours retour sera identique à l’aller jusqu’à Belcénia où ils devront remonter par les escaliers du trinquet, passer sur le trottoir gauche et rejoindre la rue du Vieux Fort pour arriver aux Halles de Gaztelu.

Pour le 5 km, le demi-tour se fera au début du chemin de la baie de Txingudi – Rue des Orangers.

Course de 5 km ou 10 km.

Réservée aux plus de 16 ans, sur présentation d’une licence « athlétisme » ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (de moins d’un an).

Le parcours :

—————

Les coureurs partiront des Halles de Gaztelu, descendront la rue du Vieux Fort, puis la rue Salvador Allende et se dirigeront vers pont de Belcénia, longeront la baie de Txingudi, traverseront la rue des Orangers via quai du port de Plaisance, à la digue, ils devront rejoindre par la plage – sur le sable – les 2 jumeaux et feront demi-tour.

Le parcours retour sera identique à l’aller jusqu’à Belcénia où ils devront remonter par les escaliers du trinquet, passer sur le trottoir gauche et rejoindre la rue du Vieux Fort pour arriver aux Halles de Gaztelu.

Pour le 5 km, le demi-tour se fera au début du chemin de la baie de Txingudi – Rue des Orangers.

.

Centre-ville

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jfaramburu@hendaye.com



Mise à jour le 2024-01-12 par Hendaye Tourisme & Commerce