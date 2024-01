Hiri Besta – Fête Basque Centre-Ville Hendaye, vendredi 9 août 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-09

18h00 : Sardinade, port de Caneta.

18h30 : courses d’Hiri Besta 5 et 10 km + course pour les enfants.

Départ et arrivé devant l’hôtel de ville.

19h00 – 20h00 : défilé de la Zarpai Banda dans les rues du centre-ville.

20h00 : Ouverture officielle des fêtes du balcon de la Mairie.

20h30 : Animation des rues du centre-ville avec la Zarpai Banda.

Apéritif et restauration dans les bars et associations.

22h00 : bal en centre-ville

.

Centre-Ville

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Hendaye Tourisme & Commerce