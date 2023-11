CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Centre-ville Candé Catégories d’Évènement: Candé

Maine-et-Loire CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Centre-ville Candé, 30 avril 2024, Candé. Candé,Maine-et-Loire Le Carnaval de Candé de nuit est organisé le mardi 30 avril 2024..

2024-04-30 fin : 2024-04-30 . .

Centre-ville

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Candé Night Carnival takes place on Tuesday, April 30, 2024. El Carnaval Nocturno de Candé se celebrará el martes 30 de abril de 2024. Der Nachtkarneval von Candé findet am Dienstag, den 30. April 2024 statt. Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Candé, Maine-et-Loire Autres Lieu Centre-ville Adresse Centre-ville Ville Candé Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Centre-ville Candé latitude longitude 47.560436;-1.037911

Centre-ville Candé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cande/