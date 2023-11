CARNAVAL DE JOUR – CANDÉ Centre-ville Candé, 21 avril 2024, Candé.

Candé,Maine-et-Loire

Le Carnaval de Candé de jour est organisé le dimanche 21 avril 2024 dans le centre-ville..

2024-04-21

Centre-ville

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Candé Day Carnival will be held on Sunday, April 21, 2024 in the town center.

El Carnaval del Día de Candé se celebrará el domingo 21 de abril de 2024 en el centro de la ciudad.

Der Karneval von Candé de jour wird am Sonntag, den 21. April 2024, im Stadtzentrum veranstaltet.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire