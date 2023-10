RÊVE D’AIR Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Guyancourt, 18 mai 2024, Guyancourt.

RÊVE D’AIR Samedi 18 mai 2024, 11h00 Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

Compagnie La Tortue

Idée originale : Delphine Noly

Mise en scène et écritures, scénographie : Anne Marcel

Machines sonores, machines qui tournent : Éric Pelletier

Lumière : Alice Huc

Illustration : Lauranne Quentric / Mise en forme : Oriane Sebillotte

Avec le concours de Xavier Clion, comédien tricoteur et soutien à la mise en scène et aux actions culturelles

Avec : Delphine Noly

Une joueuse de kora installée sous son parasol d’oiseaux, de coquillages et de vent, vous accueille sur son île de matières tissées et tricotées. Grâce à son souffle, un petit palais sonore se crée. C’est alors que récit, chansons et machines à sons s’y engouffrent pour raconter de façon poétique et sensible la rencontre du Facteur Cheval et de sa première pierre.

Après Rêve de pierres, dans ce deuxième volet d’un triptyque consacré au Palais Idéal du Facteur Cheval, Delphine Noly nous invite à prendre l’air sur les ailes du son et à explorer le vol de notre oiseau intérieur. Un voyage sensible et délicat.

Maisons de quartier et centres sociaux

Le samedi 18 mai à 11h : Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand

Le samedi 25 mai à 11h : Maison de quartier Théodore Monod

Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Rue Neil Armstrong, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 44 »}, {« type »: « email », « value »: « cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 00 35 »}]

2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:35:00+02:00

Basile Trouillet