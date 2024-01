L.E.J. CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, samedi 15 juin 2024.

Soudées dès l’enfance par l’amitié et l’apprentissage de la musique, Elisa et Lucie intègrent la prestigieuse Maîtrise de Radio France pendant que Juliette continuait le Conservatoire de Saint Denis avant de former L.E.J en 2013. Au saxo et au chant, Lucie. À la batterie et au chant, Elisa. Au violoncelle, à la guitare, à la basse et aux chœurs Juliette. La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II., un album de reprises de chansons françaises. Ces mêmes chansons que leurs parents leur ont fait écouter, qu’elles ont chantées depuis leur plus tendre enfance, elles les ont enfin immortalisées. Avec des arrangements brillants, cette base de voix classiques aux harmonies angéliques et un violoncelle omniprésent, cet album nous réserve même quelques surprises dans des sonorités actuelles qui font références à leurs influences de toujours: afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro… Energie et bonne humeur en vue. » 1ERE PARTIE : OZFanny, Marlène et Marine, qui forment le trio OZ explorent ensemble un éventail musical très large, allant du jazz au rap, en passant par la bossa nova. Leur identité musicale c’est à la fois des classiques revisités comme des compositions originales. La soirée s’annonce magique.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62