MIOSSEC FEU MINERAL CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, vendredi 17 mai 2024.

Le concert est annulé, remboursement des billetsSimplifier « Simplifier : le titre de l’album m’est tombé dessus comme une évidence, au début du mixage, comme si ce verbe contenait la mission.Simplifier : Paul Le Galle, ingénieur du son et Alexis Delong, producteur, mixeur, musicien, ma pomme, et puis c’est tout.Simplifier : ce qui veut dire s’enfermer, seul, quelques mois, et composer des chansons avec les guitares, les basses et les rythmes. Simplifier : et donc s’infliger des contraintes. Comme celle de faire naître les morceaux à partir d’une seule boite à rythme, une Elka Drummer One de 1969, pas pour faire vintage, juste pour avoir des impulsions, des placements, simples, et chauds.Simplifier : pas pour faire pauvre, où misérabiliste. Simplifier et ne rien s’interdire, les envolées comme les retenues. » Miossec FEU MINÉRAL Délicat et absorbant, Feu Minéral agit comme stabilisateur émotionnel, autour d’une folk pop aérée libérant la place aux mots coécrits et portés par les voix d’Anaïs Delmoitiez et Benoît Bourgeois. Deux voix interrogeant les pensées, démêlant la confusion des sentiments, recherchant l’harmonie et intensifiant les états de l’âme lorsqu’elles raisonnent à l’unisson. Un shoot de poésie, d’amour en perspective.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62