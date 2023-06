Rave Lucid Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rave Lucid
Mercredi 3 avril 2024, 20h45
Centre d'art et de Culture
Tarif B de 13€ à 29€
Danse

Brandon Masele et Laura Defretin réunissent dix danseurs du monde entier pour rendre un vibrant hommage à la culture musicale et chorégraphique électro. Fondée sur des mouvements atypiques de jeux de bras adaptés au rythme de la musique, la danse électro est d’abord pratiquée dans les clubs parisiens. Très lucide sur la surmédiatisation qui a entouré l’émergence de la « tecktonik » dans les années 2000, les deux chorégraphes réutilisent les codes et techniques de la danse électro pour mettre en lumière la richesse de cette culture.

Création transcendante, Rave lucid s’inspire de l’univers des battles pour développer une danse spontanée et viscérale, symbole d’une rencontre humaine. RÉSERVATIONS: 0149666890 ou 0141146550

Conception, chorégraphie Brandon Masele et Laura Defretin | Interprètes Achraf HFLOW Bouzefour, Téo Le Mino Cellier, Filipe Filfrap Da Silva, Théa X23 Zahara Haggiag-Meier, Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Alice Aliché Lemonnier, Adrien Vexus Lazzaret, Marie Mariejuana Levenez, Brandon Miel Masele | Danseurs remplaçants Khaled Cerizz Abdulahi, Jonathan Vision Lutumba | Lumières Judith Leray | Musique Nikit / Ino et Fille de Minuit | Costumes Sting Masele.

