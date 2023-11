Théâtre – La puce à l’oreille Compagnie Viva Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 24 mai 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Tous les ingrédients sont réunis : décors majestueux, portes qui claquent, lits à tournette, quiproquos, situations burlesques excentriques, femmes trompées et maris inquiets… sosies et stratagèmes où tous les personnages se suspectent mutuellement d’adultère. Les couples se retrouvent dans de mauvais bras et de mauvais draps. Le maître du vaudeville nous livre sa comédie la plus bondissante, servie par sa troupe déjantée, des costumes électriques et des décors impressionnants, la compagnie Viva s’empare de cette puce à l’oreille et nous entraîne dans un tourbillon de rire et de folie..

2024-05-24 fin : 2024-05-24 . EUR.

Centre culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



All the ingredients are there: majestic sets, slamming doors, spinning beds, quiproquos, eccentric burlesque situations, cheating wives and worried husbands? look-alikes and stratagems where all the characters suspect each other of adultery. Couples find themselves in bad company. The master of vaudeville delivers his most bouncy comedy, served up by his madcap troupe, electric costumes and impressive sets, Compagnie Viva takes this flea in the ear and sweeps us up in a whirlwind of laughter and madness.

Todos los ingredientes están ahí: decorados majestuosos, portazos, camas giratorias, malentendidos, excéntricas situaciones burlescas, parecidos entre esposas engañadas y maridos preocupados y estratagemas en las que todos los personajes sospechan unos de otros de adulterio. Las parejas se encuentran mal acompañadas. El maestro del vodevil nos ofrece su comedia más explosiva, servida por su alocado reparto, su vestuario eléctrico y sus impresionantes decorados, y la compañía Viva coge esta pulga por la oreja y nos arrastra en un torbellino de risas y locura.

Alle Zutaten sind vorhanden: majestätische Kulissen, klappernde Türen, Betten mit Drehtüren, Missverständnisse, skurrile burleske Situationen, betrogene Ehefrauen und besorgte Ehemänner? Doppelgänger und Strategen, bei denen sich alle Figuren gegenseitig des Ehebruchs verdächtigen. Die Paare geraten in die falschen Arme und in die falsche Richtung. Der Meister des Vaudeville liefert uns seine sprunghafteste Komödie, die von seiner verrückten Truppe, den elektrischen Kostümen und den beeindruckenden Kulissen bedient wird.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir