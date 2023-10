Danse – Steps on strings Cie Wanted posse Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 4 avril 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Les champions du monde de Hip Hop vous embarquent dans une fusion de

danse et de musique live avec l’ensemble Astérisme.

Après avoir conquis plus de 30 000 spectateurs avec « Dance N’ Speak Easy », la cie revient avec une création dans laquelle 9 artistes, musiciens et danseurs virtuoses, enchaînent arabesques, house dance, saltos et break. Rythmé d’interludes électro et pop à la Woodkid, l’académisme de la musique classique ne s’oppose pas au langage street de la danse hip hop, au contraire : ils composent ensemble. Philippe Lafeuille (Tutu, Prix du public Avignon OFF 2015) signe à nouveau la mise en scène de ce spectacle et explore, en duo avec le chorégraphe Njagui Hagbe, ce dialogue finement articulé entre musiciens et danseurs..

2024-04-04 fin : 2024-04-04 . EUR.

Centre culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hip Hop world champions embark on a fusion of dance and live music

dance and live music with the Asterisme ensemble.

After winning over 30,000 spectators with « Dance N? Speak Easy », the company is back with a new creation featuring 9 virtuoso musicians and dancers in a series of arabesques, house dance, saltos and breaks. Rhythmed by electro and pop interludes à la Woodkid, the academicism of classical music doesn’t clash with the street language of hip hop dance: on the contrary, they compose together. Philippe Lafeuille (Tutu, Prix du public Avignon OFF 2015) again directs this show, exploring this finely articulated dialogue between musicians and dancers in duet with choreographer Njagui Hagbe.

Los campeones del mundo de Hip Hop te llevan a una fusión de danza y música en directo

danza y música en directo con el conjunto Astérisme.

Tras conquistar a más de 30.000 espectadores con « Dance N? Speak Easy », la compañía vuelve con una nueva creación en la que 9 artistas, músicos y bailarines virtuosos enlazan arabescos, house dance, saltos mortales y breaks. Salpicado de interludios electro y pop à la Woodkid, el academicismo de la música clásica no choca con el lenguaje callejero de la danza hip hop, al contrario, componen juntos. Philippe Lafeuille (Tutu, Premio del Público Avignon OFF 2015) vuelve a dirigir este espectáculo, explorando este diálogo finamente articulado entre músicos y bailarines en un dúo con el coreógrafo Njagui Hagbe.

Die Weltmeister im Hip Hop nehmen Sie mit auf eine Fusion aus

tanz und Live-Musik mit dem Ensemble Astérisme.

Nachdem sie mehr als 30.000 Zuschauer mit « Dance N? Speak Easy » begeistert hatte, kehrt das Ensemble mit einer neuen Kreation zurück, in der neun virtuose Musiker und Tänzer Arabesken, House Dance, Saltos und Breaks miteinander verbinden. Untermalt von Elektro- und Popeinlagen à la Woodkid steht der Akademismus der klassischen Musik nicht im Widerspruch zur Street-Sprache des Hip-Hop-Tanzes, im Gegenteil: Sie komponieren gemeinsam. Philippe Lafeuille (Tutu, Publikumspreis Avignon OFF 2015) führt erneut Regie und erkundet im Duett mit dem Choreografen Njagui Hagbe diesen fein artikulierten Dialog zwischen Musikern und Tänzern.

