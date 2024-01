23ème Festival Bernard Dimey et 4ème L’Enfanstival centre culturel Robert Henry La Perrière, mercredi 8 mai 2024.

23ème Festival Bernard Dimey et 4ème L’Enfanstival Festival pour la promotion de l’œuvre de Bernard DIMEY, la poésie et la chanson francophones 8 – 11 mai centre culturel Robert Henry Le PASS tous spectacles

120 € réduit* 60€

Le spectacle à 15h

14€ Tarif réduit* 7€

Les spectacles à 17h et à 20h30

20€ Tarif réduit* 10€

* tarif réduit pour les chômeurs, étudiants, jeunes -18ans, gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T15:00:00+02:00 – 2024-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T23:59:00+02:00

Programme

Avant chaque spectacle dans la grande salle « Dis-moi des mots Dimey » par l’association Au cœur des mots

4e L’enfanstival – concerts pour les écoles

Mardi 7 mai

10h30 Dorothée Daniel

L’autrice-compositrice-interprète chaumontaise Dorothée Daniel bien connue des habitués du festival, nous revient avec un compagnon musicien (Frédéric Feugas) et des chansons pour enfants. Ce sont de superbes « fabulettes », dans la lignée d’Anne Sylvestre, avec qui elle a d’ailleurs travaillé. Lady Do et Monsieur Papa (leur nom de scène), qui ont enregistré deux CD à succès, se servant d’une large palette de rythmes, d’instruments et de mots, proposent un spectacle intitulé « L’amour remplume » (l’amour rend beau, l’amour rend bête, l’amour…).

14h Mots pour mômes

Virginie Lacour et Axel Mathot s’amusent avec la langue française. Dans leurs chansons à deux voix, souvent pop-rock et enjouées, ils questionnent les règles d’orthographe et de grammaire, les sonorités, l’origine des mots et surtout l’importance que ceux-ci peuvent avoir sur nos émotions. Leur spectacle « Mots pour mômes », qui n’aborde pourtant pas des thèmes faciles, parvient à emballer le jeune public.

23e Festival Bernard Dimey –

concerts à 15h00 espace Benedetti – concerts à 17h00 et 20h30 grande salle

Mercredi 8 mai

15h Inauguration et pot de l’amitié offert par la municipalité de Nogent

17h Régis Cunin

Les festivaliers de 2022 se souviennent de la malicieuse prestation de Régis Cunin au sein de la bande d’Eric Frasiak. Cette fois-ci, le talentueux et facétieux auteur-compositeur-interprète se voit enfin proposer la scène entière. On se réjouit de profiter, durant tout un spectacle, du raffinement de ses jeux de mots et de ses musiques.

20h30 Barcella

Doté d’une formidable imagination poétique, Barcella écrit des livres et surtout des chansons. Il en offre à quelques amis (Zaz, Frero DeLaVega ou Claudio Capéo), mais en réserve heureusement le plus grand nombre à sa belle voix douce. Son 5e album, «Mariposa», est sélectionné par «Le Monde», encensé par Ruquier, salué par France Inter, aimé par «L’Huma», commenté sur France 3… A suivre absolument !

Vendredi 10 mai – Journée de la Francophonie

15h Noé Talbot (Québec)

Auteur-compositeur-interprète québécois (mais aussi écrivain et prof de français), Noé Talbot, trois albums et demi au compteur, vient faire un tour en Europe francophone. À Nogent, tel un Dylan nouveau, il posera sur sa guitare une voix harmonieuse, des textes brillants et des mélodies remarquables.

17h Bel Hubert (Suisse)

Garagiste-chanteur, Bel Hubert est, selon Sarcloret, « L’homme qui parle à l’oreille des deux ch’vaux ». Sa fausse naïveté et sa douceur l’ont fait comparer à Bourvil, ses thèmes à Pierre Perret ou Ricet Barrier et certaines formules à celles de Bobby Lapointe. En fait, l’artiste suisse a sa manière bien à lui de nous émouvoir tout en nous amusant.

20h30 Narcisse (Suisse)

« Toi… tu… te… tais… C’est pas contre toi/ Mais quand pourras-tu/ être moins piteux/ et plus adapté/ rester bien courtois/ un peu moins têtu/ un peu moins douteux/ et t’en contenter ?… »

Slameur suisse réputé et vidéaste, Narcisse nous livre désormais une réflexion sur le monde qui va au-delà des mots. Avec différents écrans, il change les perspectives et souligne nos absurdités. Un spectacle complet, poétique, musical et… magique.

Samedi 11 mai

15h Lula Heldt

Seule aux commandes de son violoncelle, Lula Heldt a tenu l’été dernier la grande scène du festival de Barjac. Facile : cette autrice-compositrice est aussi une multi-chanteuse ! Dans sa bouche se succèdent instantanément sons, langues, accents et hauteurs de voix. Le résultat est un peu déjanté, mais tellement musical et poétique !

17h Alissa Wenz

Télérama l’a comparée à Barbara. Les arrangements de son album « Je, tu, elle » sont signés Romain Didier. Voilà qui pose un peu le niveau de l’artiste ! Alissa Wenz est pianiste et chanteuse de formation. Elle a aussi un solide bagage littéraire, qui lui a permis d’écrire deux romans déjà remarqués (par France Inter et Télérama, entre autres…). Et puis elle a fait du théâtre. Comment ne pas s’intéresser à l’autrice-compositrice-interprète ?

20h30 Nicolas Jules

Nicolas Jules est un univers à lui tout seul. Inclassable, dit-on ! Osons tout de même une indication : il pourrait se situer quelque part entre Thomas Fersen et Philippe Katerine. Ce chanteur-guitariste, du genre timide et emprunté, forme avec ses deux acolytes batteur et violoniste, un groupe très amusant. Mais, ne nous y trompons pas, l’ensemble est poétique et de qualité. Les plus grands l’ont invité sur leurs scènes et il est lauréat de nombreux prix (dont celui de l’académie Charles-Cros).

Animations autour du Festival

Visite guidée de Nogent

Samedi 11 mai à 9h

Dans les pas de Dimey avec Philippe Savouret

Rendez-vous à l’accueil du Festival. Gratuit (limité à 30 personnes

Inscription requise au 06 87 85 02 25

3e mi-temps avec Vincent Bardin

Espace Jean Benedetti chaque soir à partir de 22h30

Entrée libre pour des fins de soirées forcément réussies

Musicien accompli, multi-instrumentiste maîtrisant tous les styles, Vincent est capable d’accompagner n’importe qui. Et ça tombe bien puisque le principe de la troisième mi-temps, c’est de permettre à tout un chacun, artiste ou non, de monter sur scène. Et comme il est lui-même aussi un excellent chanteur, il sait enchanter le public chaque fois que se présente un temps mort.

Scène ouverte aux amateurs et aux professionnels : inscriptions auprès de Sophie 06 26 73 73 86

Expositions

Exposition spéciale « 20 ans de festival Bernard Dimey »

Exposition Boris BELUCHE, dessinateur, aquarelliste, décorateur, humoriste, fresquiste, poète, conteur langrois. Boris Beluche viendra avec une bâche et il l’accrochera sur le mur de la salle, une grande bâche de sept mètres de long et deux mètres de hauteur sur laquelle plus de 400 chansons françaises sont dessinées. L’aquarelle chantera dans un grand concert silencieux !

Exposition Domi DECKER « Au fil du Festival » (photographie)

Les instantanés du festival

La photographe Domi Decker promène son objectif sur les grands et petits événements du festival. Elle en tire, sur place, de superbes clichés qui sont immédiatement exposés. Des œuvres que le public pourra acquérir en fin de festival.

Stands

Disques vinyles et CD, expo pochettes, Jean-Yves et Laurette

L’Étal de recyclage Bernard Dimey, Valérie

Éditions LIRALEST, librairie éphémère

Maisons de retraite

Claude ROSSIGNOL en concert privé dans les maisons de retraite de Bourmont, Montigny et Nogent

centre culturel Robert Henry 1 rue de la Piscine 52800 Nogent La Perrière 52800 Haute-Marne Grand Est

Dimey festival

Association Bernard Dimey