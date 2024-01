PATRICK SEBASTIEN CENTRE CULTUREL MICHEL MANET Bergerac, mercredi 24 avril 2024.

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien.Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : PATRICK SEBASTIEN À partir de 24.99€ Personne PMR me Contacter au 06 81 43 89 26 places limitées.

Tarif : 24.99 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:30

CENTRE CULTUREL MICHEL MANET PLACE GAMBETTA 24100 Bergerac 24