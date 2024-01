FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE – FESTIVAL INTERNATIONAL CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, dimanche 6 octobre 2024.

Le FESTIVAL VIVE LA MAGIE prévu le Samedi 12 Octobre 2024 à 17H00 & 20H30 à Les Angenoises à Bonchamp-lès-Laval (53) est reporté au Dimanche 6 Octobre 2024 à 14h30 & 17h30. Les billets achetés pour les séances initiales sont valables pour les séances de report :- Les billets du Samedi 12 Octobre 2024 à 17H00 sont valables uniquement sur la séance du Dimanche 6 Octobre 2024 à 14h30.- Les billets du Samedi 12 Octobre 2024 à 20H30 sont valables uniquement sur la séance du Dimanche 6 Octobre 2024 à 17h30.Vive la magie, le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous émerveiller !Ne rien comprendre et aimer ça !Ce n’est pas une illusion : Vive la Magie organise sa 15ème édition et l’équipe est aux petits soins pour vous préparer une saison digne des plus beaux anniversaires ! Le mystère … L’extraordinaire… La poésie… L’humour… en un mot : la Magie !Créé en France en 2008, le Festival International Vive la Magie est devenu progressivement le plus grand festival des arts magiques en Europe. Il est la référence du genre dans le paysage culturel, grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens loin des clichés et fiers représentants des différents courants magiques de la famille des illusionnistes. Depuis 2008, le public est au rendez-vous et témoigne à nouveau de son intérêt pour la magie.Un soupçon de fantaisie, deux pincées de folie et beaucoup de magie !Loin des images faciles, il y a une réelle volonté de la part du directeur artistique et magicien, Gérard Souchet, d’ouvrir un regard neuf sur l’art magique en proposant des numéros poétiques ou étonnants qui révèlent une magie plus contemporaine et élégante !Le Festival se fait un point d’honneur à réunir la dimension populaire et intergénérationnelle de la magie. Chaque année, est une invitation à venir découvrir les plus grands magiciens du moment, les nouveaux courants de cet art millénaire, en provenance d’Australie, d’Ukraine, d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre, de Hollande, d’Allemagne, de Taïwan ou de France, bien sûr !Un spectacle familial dédié à tous ceux qui souhaitent vibrer, rire, s’émerveiller.Chaque représentation est conduite avec maestria par François Normag, le plus grand des présentateurs français. Homme de théâtre et lui-même magicien, il est le fil rouge entre les numéros d’artistes, chevalier du verbe à l’humour so british et véritable ambassadeur de l’élégance et des meilleurs tailleurs anglais. Un présentateur qui sait offrir le meilleur de l’art magique sur un plateau.Profitez d’une bulle d’oxygène unique créée par les maîtres de la scène !

Tarif : 34.00 – 67.00 euros.

Début : 2024-10-06 à 17:30

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53