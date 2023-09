Ciné-Spectacle « Graine de cabane, un spectacle en boite » Centre culturel Léon, 7 avril 2024, Léon.

Léon,Landes

Ciné-spectacle musical à partir de 5 ans

Cie de la brebis égarée

Dans les recoins d’un centre de tri, un employé valse avec les colis au rebus à une cadence effrénée, jusqu’à la rupture. La découverte d’une malle à spectacle, qui semble avoir fait le tour du monde sans trouver destinataire, fait basculer son histoire. La magie de son contenu emporte le curieux dans la

musique et suscite les images d’un court-métrage d’animation, une fable écologique épique.

L’artiste enchanté met son inspiration au service d’un ciné-concert poétique et bricolo.

Informations centreculturel@leon.fr ou 05 58 49 20 00

Réservations sur https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon.

2024-04-07 fin : 2024-04-07 18:00:00. EUR.

Centre culturel Place du Docteur Dufau

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musical film-show for ages 5 and up

Cie de la brebis égarée

In the nooks and crannies of a sorting center, an employee waltzes with discarded parcels at a breakneck pace. The discovery of a show trunk, which seems to have traveled around the world without finding its destination, turns his story on its head. The magic of its contents draws the curious into the music

music and sparks the images of an animated short film, an epic ecological fable.

The enchanted artist puts his inspiration at the service of a poetic, do-it-yourself cine-concert.

Information centreculturel@leon.fr or 05 58 49 20 00

Reservations at https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Espectáculo de cine musical a partir de 5 años

Cie de la brebis égarée

En los recovecos de un centro de clasificación, un empleado baila el vals con los paquetes desechados a un ritmo frenético, hasta el punto de romperse. El descubrimiento de un baúl de espectáculos, que parece haber dado la vuelta al mundo sin encontrar su destino, da un vuelco a su historia. La magia de su contenido atrae a los curiosos hacia la música

las imágenes de un cortometraje de animación, una épica fábula ecológica.

El artista encantado pone su inspiración al servicio de un cine-concierto poético y bricolaje.

Información en centreculturel@leon.fr o 05 58 49 20 00

Reservas en https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Musikalisches Kinospektakel ab 5 Jahren

Cie de la brebis égarée (Das verirrte Schaf)

In den Winkeln eines Sortierzentrums tanzt ein Angestellter mit ausrangierten Paketen in einem rasanten Tempo bis zum Zusammenbruch. Der Fund eines Showkoffers, der scheinbar um die ganze Welt gereist ist, ohne einen Adressaten zu finden, bringt seine Geschichte ins Wanken. Die Magie seines Inhalts entführt den Neugierigen in die

musik und weckt die Bilder eines animierten Kurzfilms, einer epischen ökologischen Fabel.

Der verzauberte Künstler stellt seine Inspiration in den Dienst eines poetischen, selbstgebastelten Kinokonzerts.

Informationen centreculturel@leon.fr oder 05 58 49 20 00

Reservierungen unter https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme