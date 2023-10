OUBLIE-MOI | Atelier Théâtre Actuel – Théâtre Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges, 2 avril 2024, Beaupréau-en-Mauges.

OUBLIE-MOI | Atelier Théâtre Actuel – Théâtre Mardi 2 avril 2024, 20h30 Centre culturel de La Loge Tarifs de 12 à 23 € / Pass’ Famille 50 €

Récompensée par quatre Molières en 2023, cette pièce raconte l’histoire d’amour de Jeanne et Arthur, parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. Simple à retenir, mais Alzheimer progresse en lui et met le couple à l’épreuve.

À la fois drôle et tragique, le spectacle questionne le rapport à la maladie et rend hommage à celles et ceux qui aiment et accompagnent amoureusement, obstinément, passionnément.

Une superbe ode à l’amour, à la compassion et à l’intime.

Durée : 1h15

_

Molière 2023, 4 trophées dans la catégorie théâtre privé : spectacle, mise en scène, comédien, comédienne

Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T21:45:00+02:00

théâtre amour