Festival Jazzellerault édition 2024 centre Châtellerault, 14 juin 2024, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 21:00:00

fin : 2024-06-14 22:30:00

Au programme :

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET « Anouch »

STOCHELO ROSENBERG invite THOMAS DUTRONC

KAZ HAWKINS BAND

CARAVAN PALACE

MICHELLE DAVID & THE TRUE-TONES.

centre différents lieux d’animation

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par ACAP