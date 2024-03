CEM YILDIZ • Electro-World d’Anatolie Le Metronum Toulouse, jeudi 13 juin 2024.

CEM YILDIZ • Electro-World d’Anatolie Bienvenue dans l’univers psychédélique et folk acid sorti tout droit d’Istanbul et d’Anatolie ! Jeudi 13 juin, 22h30 Le Metronum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T22:30:00+02:00 – 2024-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-13T22:30:00+02:00 – 2024-06-13T23:00:00+02:00

« Troubadour des temps modernes », CEM YILDIZ repousse les limites de la musique anatolienne et alévi-bektachi*, et délivre une performance shamanique et hypnotique.

Au saz électrifié et à la voix, et s’inspirant des musiciens-poètes d’Anatolie, CEM YILDIZ vous plonge dans l’ambiance des musiques urbaines et underground d’Istanbul.

CEM YILDIZ est en tournée d’album « I Fly, The Skies Fly » (Je Plane, Les Cieux Planent). La version acoustique de « Stil », sa première collaboration avec Acid Arab – pour qui il compose et avec qui il se produit régulièrement – est également présente dans l’album.

CEM YILDIZ se produit dans de nombreux festivals de renommée internationale tels que le Festival de Jazz de Montreux et Sonar Barcelona.

*alévi-bektachisme : courant spirituel qui se caractérise par son essence humaniste et universelle, porteur d’un message d’ouverture et de tolérance, et défendant l’égalité des genres. Cette culture est portée depuis des siècles par les musiciens-poètes dits « ashiks » (troubadours), et représente 25% de la population en Turquie.

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

