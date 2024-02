CELINE PART EN LIVE CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, vendredi 3 mai 2024.

Un show très glamour et truffé d’humour, avec les plus grands titres de la Diva Québécoise, interprété en live par le finaliste de La France à un incroyable talent, qui a incarné Céline Dion pendant un an, au Westgate Casino de Las Vegas. Céline part en live c’est un nouveau spectacle interprété par le sosie vocal de Céline Dion, Sébastien Costic, où le public pourra fredonner les plus grands titres de la Star Internationale ! Ni une imitation, ni une parodie et encore moins un spectacle transformiste, c’est une ve´ritable immersion dans la vie et la carrie`re de Ce´line Dion. Un show tribute d’1H40 constitue´ de tableaux, avec une équipe de danseurs, des interprétions en français et en anglais, ponctue´ d’humour pour lequel le sosie vocal le résume autour d’une véritable mission : ve´hiculer des e´motions par le biais des paroles et de l’interpre´tation qui re´sonnent en chacun de nous ; la musique apaise les mœurs, met du baume au cœur et permet de colmater des plaies ou des manques affectifs. Comme le crierait Ce´line : « I’m Alive ».

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53