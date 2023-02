CELINE FRANCES REPERCUSSIONS ESPACE GERSON, 11 février 2023 00:00, LYON.

CELINE FRANCES REPERCUSSIONS CELINE FRANCES REPERCUSSIONS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-01 18:45. Tarif : 18.8 18.8 euros.

ESPACE GERSON LYON Rhône . Cette catalane originaire de Perpignan va vous secouer ! Céline Frances est une artiste passionnée créatrice de personnages hors pair et haut en couleurs qui a adopté Lyon. Et ça tombe bien car en la rencontrant vous allez l’adorer ! Bourrée d’énergie et bosseuse acharnée, elle nous offre un nouveau spectacle hilarant dans lequel elle exprime tous ses talents ! Après le succès de son précédent spectacle “Ah qu’il est bon d’être une femelle”, elle nous présente sa nouvelle création tout aussi explosive !.

