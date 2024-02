Célébration de la résistance civile et de la Libération de Périers Périers, lundi 3 juin 2024.

Célébration de la résistance civile et de la Libération de Périers Périers Manche

Vendredi

La ville de Périers célèbrera la résistance civile qui a aidé à la libération de la ville en organisant des animations, des mises en situation, représentations, reconstitutions et un bal de la Liberté.

Assistée de nombreuses associations, de la jeunesse de Périers représentée par la Communauté de Communes, le collège et les écoles de Périers, la ville sera parée de ses plus beaux atours pour rappeler à tous les valeurs de la liberté et de l’entraide.

La ville de Périers célèbrera la résistance civile qui a aidé à la libération de la ville en organisant des animations, des mises en situation, représentations, reconstitutions et un bal de la Liberté.

Assistée de nombreuses associations, de la jeunesse de Périers représentée par la Communauté de Communes, le collège et les écoles de Périers, la ville sera parée de ses plus beaux atours pour rappeler à tous les valeurs de la liberté et de l’entraide. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-08

Périers 50190 Manche Normandie com@ville-periers.fr

L’événement Célébration de la résistance civile et de la Libération de Périers Périers a été mis à jour le 2024-02-16 par CDT Manche