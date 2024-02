Ce que je veux dire A K Entrepôt Châtelaudren-Plouagat, jeudi 18 avril 2024.

Théâtre et danse, dès 13ans. Création 2023. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, la parole adolescente dit le monde… mais l’entendons-nous ? Entourée de quatre gradins, la scène devient une agora, un ring. Ici trois jeunes adultes, empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies la course, la danse, la lutte, le chant… que cela se dit, se pose. C’est en inventant, en jouant dans un rythme soutenu et joyeux qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent.

Texte, mise en scène et scénographie Laurance Henry

Interprètes Maria Aziz Alaoui Tiebeu, Marc-Henry Brissy Ghadout, Thomas Couppey

Assistante chorégraphique Pauline Maluski

Assistant et direction technique Erik Mennesson

Composition musicale Sylvain Robine

Lumières et régie Ydir Acef

Costumes Sophie Hoarau

Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

