Salon du vin, du fromage et des produits du terroir Cazals, dimanche 21 avril 2024.

Salon du vin, du fromage et des produits du terroir Cazals Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Nous vous attendons nombreux sur la 19ème édition du Salon du vin, du fromage et des produits du terroir.

Venez découvrir des vignerons de diverses régions de France et producteurs qui vous proposerons des dégustations !

Des vins, des fromages de toute la France et des produits du terroir seront proposés par la vingtaine d’exposants.

Dégustation-vente sur les deux jours Alsace, Bergerac, Bordeaux, Bourgogne – Epineuil, Cahors, Chablis, Champagne, Cognac-Pineau, Corbières, vin de Domme, Gaillac, Julienas, Ratafia,…

Fromages de brebis, Saint nectaire, Cantal, Rocamadour, fromage de chèvre,…

Et nos produits du terroir Bière artisanale, châtaignes, huile de noix, huile d’olives, miel, mohair, noix, nougat, pâte de fruit,…

Restauration possible sur place aligot, grillades, croustades et présence d’un Food truck.

Le dimanche Tombola avec de nombreux lots….dont une cave à vin .

Ambiance musicale et danses assurées par le groupe folklorique Lous Bourianols de Montcléra.

EUR.

Salle des Fêtes

Cazals 46250 Lot Occitanie



L’événement Salon du vin, du fromage et des produits du terroir Cazals a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Cazals-Salviac